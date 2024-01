Halle Bailey deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto da relação com DDG, de 26 anos. A novidade foi partilhada pela atriz de 'A Pequena Sereia', de 23 anos, no Instagram.

Ao mostrar uma fotografia da mão do bebé, revelou que o nome do filho é Halo, aliás, até está gravado numa pulseira.

"Mesmo passado poucos dias do início do ano novo, a melhor coisa que 2023 me podia dar foi trazer o meu filho. Bem-vindo ao mundo", pode ler-se na legenda da imagem.

