Lindsay Lohan idealizou ao pormenor o quarto do primeiro filho, um menino, fruto da relação com Bader Shammas. A inspiração da atriz, de 37 anos, foi tão grande que esta até desenhou uma coleção exclusiva em parceria com a marca Nestig Baby.

"Estou tão feliz por mostrar o meu berçário e a coleção que desenhei com a Nestig Baby", realçou esta quarta-feira na rede social Instagram, onde mostrou as imagens de como ficou o quartinho.

Lindsay Lohan explicou ter-se inspirado "na praia" para criar um ambiente "tranquilo e divertido" e, acima de tudo, o quarto "dos seus sonhos".

Eis abaixo as imagens:

