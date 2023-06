O Centro Cultural de Beringel, no concelho de Beja, vai passar a denominar-se Centro Cultural Linda de Suza, em homenagem à cantora natural desta localidade alentejana, que morreu em 2022, foi hoje anunciado.

A atribuição do nome de Linda de Suza, que morreu em 28 de dezembro de 2022, ao Centro Cultural de Beringel tem por objetivo homenagear a cantora que deu a conhecer a localidade "ao mundo", explicou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia, Vítor Besugo.

Segundo o eleito, a proposta, aprovada esta semana "por unanimidade", visa também "imortalizar Linda de Suza, por tudo o que ela simbolizou para a comunidade emigrante".

Além de atribuir o nome de Linda de Suza ao Centro Cultural de Beringel, a Junta de Freguesia alentejana vai também criar "uma exposição permanente sobre a cantora nascida em Beringel, de forma a que todos os que visitem a freguesia possam conhecer a sua história", acrescentou Vítor Besugo.

Teolinda Joaquina de Sousa Lança, conhecida por Linda de Suza, nasceu em Beringel, no concelho de Beja, em 22 de Fevereiro de 1948 e emigrou para França em 1970.

Linda de Suza estreou-se como cantora no restaurante Chez Loisette, em Saint-Ouen, a norte de Paris, e no início da carreira ficou conhecida pela música "Um Português (Mala de Cartão)", no qual cantou os lamentos da saudade de quem deixou o país.

Acabou por se tornar na cantora da comunidade emigrante portuguesa, cantando as suas dificuldades e saudades, em temas como "J'ai deux pays pour un seul coeur" ou "La Symphonie du Portugal".

No seu repertório incluiu temas do cancioneiro popular como "Lírio Roxo" e "Malhão, Malhão", e gravou "Coimbra/Avril au Portugal".

A sua história foi adaptada à televisão numa minissérie intitulada "Mala de Cartão" (1988).

Linda de Suza morreu em 28 de dezembro de 2022, aos 74 anos, num hospital em Gisors, França, por "insuficiência respiratória" e diagnosticada com covid-19, tendo ficado sepultada em Paris.

