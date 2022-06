Lily Rabe e o companheiro de longa data, o também ator Hamish Linklater, deram as boas-vindas ao terceiro filho em comum.

Uma novidade que a atriz de 'American Horror Story' destacou na sua página de Instagram, onde partilhou uma fotografia em que mostra o companheiro com o bebé, sem dar destaque ao rosto da criança. O casal não revelou, até à data, o nome ou sexo do filho, como relata o Page Six.

De recordar que os atores namoram desde 2013 e já são pais de uma menina, que nasceu em 2017, e de um segundo filho que deram as boas-vindas em junho de 2020.

Hamish Linklater é ainda pai de Lucinda Rose, de 15 anos, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Shay Mitchell revela nome da filha, uma homenagem à falecida avó