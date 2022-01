A dada altura durante a conversa com James Cordon, Lily Collins foi surpreendida com a memória do momento em que ofereceu flores à princesa Diana.

"Recordas alguma coisa deste momento?", perguntou o apresentador do 'The Late Late Show With James Cordon'.

Lily, que na altura era uma pequena criança e hoje tem 32 anos, contou que deu as flores a Diana, "mas no segundo em que ela pegou nelas, tentei puxá-las de volta".

Siga o link

Mas as partilhas sobre a família real britânica não ficaram por aqui. A atriz contou ainda que uma vez "estava a brincar com alguns brinquedos com o príncipe Carlos e começou a atirá-los" ao filho da rainha Isabel II.

Lily Collins explicou que esteve várias vezes com a família real porque o seu pai, Phil Collins, participou em eventos da realeza.

"O meu pai fez várias coisas com a Prince's Trust [instituição de caridade no Reino Unido fundada em 1976 por Carlos, Príncipe de Gales], então cresci em Inglaterra, sou britânica", destacou.

Leia Também: Lily Collins destaca 'últimas aventuras' na lua de mel