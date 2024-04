Lily Allen revelou que vai viajar brevemente de Nova Iorque para Londres e que irá em primeira classe, enquanto a sua filha mais velha, Ethel, de 13 anos, viajará em económica.

A confissão foi feita pela cantora enquanto falava com a sua amiga Miquita Oliver no podcast da BBC 'Miss Me?'.

Allen disse que, ao viajar para Londres para o aniversário da sua amiga com a jovem Ethel, vai sentar-se longe da menina.

"Vamos voar para Londres hoje para te ver no teu aniversário – eu vou na primeira classe, ela na económica", disse a artista.

Allen reconheceu que a sua atitude podia parecer egoísta e acrescentou: "Há uma tendência neste momento nas redes sociais de pessoas dizerem que não pretendem abrir mão dos seus lugares por causa das crianças em aviões", ao que a amiga concordou, dizendo: "É justo. Porque é que darias o teu lugar a uma criança [que não viaja contigo] se pagaste por ele? Não é como um comboio".

No entanto, Allen argumentou que é muito comum as companhias aéreas separarem pessoas que viajam juntas, pelo que cada vez mais crianças acabam por ficar com lugares longe dos pais, o que não considera que faça sentido.

Leia Também: Lily Allen gera controvérsia: "As minhas filhas arruinaram-me a carreira"