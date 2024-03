Lily Allen, cantora pop britânica, gerou controvérsia por causa das declarações que fez numa entrevista que deu ao Radio Times.

A cantora, de 38 anos, notou que as duas filhas "completam-na", mas que "arruinaram totalmente" a sua carreira

"Nunca tive uma estratégia quando se tratava da minha carreira, mas sim, as minhas filhas arruinaram a minha carreira", notou.

"Quero dizer, amo-as e elas completam-me, mas no que toca ao estrelato pop, ele arruinaram-me totalmente", acrescentou, num tom mais leve, conforme destaca a imprensa internacional.

"Irrita-me mesmo quando as pessoas dizem que podemos ter tudo, honestamente, não podemos", disse ainda.

Allen, de 38 anos, cujas filhas nasceram do antigo casamento com Sam Cooper, explicou que decidiu afastar-se do mundo da música porque não queria repetir os mesmos erros dos pais, que eram "ausentes" na sua infância.

Recorde-se que o pai da cantora é o ator Keith Allen e a mãe a produtora Alison Owen.

"Sinto que isso [a ausência dos pais] deixou marcas profundas que não estou disposta a repetir. Escolhi afastar-me e concentrar-me nelas, e ainda bem que o fiz, porque acho que são pessoas muitas completas", conclui.

Note-se que Allen atingiu o sucesso no seu percurso no Reino Unido ao conseguir chegar ao primeiro lugar do top com três hits e ao top 40 cerca de 15 vezes. O seu primeiro álbum, 'Alright Still', que inclui êxitos como 'Smile' e LDN', catapultou-a para a fama e resultou numa nomeação para Melhor Álbum de Música Alternativa nos Grammy Awards, em 2008.

Atualmente, vive em Nova Iorque com as filhas e o marido, David Harbour, estrela de 'Stranger Things', com quem casou em 2020.

