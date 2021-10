"Foi um regresso em grande", é desta forma que Liliana Santos descreve a sua recente mudança para a TVI. Depois de vários anos a fazer parte da ficção da SIC, a atriz regressou ao canal onde cimentou a sua carreira e garante estar muito feliz e entusiasmada.

"Está a ser ótimo voltar à TVI, onde comecei como atriz. Foi aqui que cimentei a minha carreira e que tive vontade de ser atriz mesmo", conta Liliana em declarações aos jornalistas no evento que assinalou o 9.º aniversário da TVI Ficção.

A atriz confessa estar já a preparar uma nova personagem, que faz parte de um dos próximos projetos do canal de Queluz de Baixo.

"Neste regresso podemos esperar um novo desafio. Estou muito entusiasmada com a minha personagem, com este projeto, com esta história, com este elenco", assegura, mantendo o segredo sobre a personagem e a novela que está a preparar.

As gravações ainda não começaram, "mas estão quase, quase" a arrancar. Por agora, Liliana esta em testes de imagem e ainda sem saber se terá de mudar de visual. Mas mesmo que a mudança venha a acontecer, a atriz diz estar preparada e disponível.

"Enquanto mulher sinto que é bom mudar de visual, dá-me uma sensação diferente e ajuda-me também, e principalmente, com as minhas personagens", explica, por fim.

