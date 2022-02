Liliana Rodrigues, antiga concorrente do programa 'Love On Top' acredita ter chegado a sua "hora de ser feliz". A jovem tem um novo amor, tal como a própria fez questão de revelar no Dia dos Namorados.

A ex-'Love On Top' partilhou uma fotografia onde beija apaixonadamente Alexandre Pereira e na legenda confessa ter encontrado na cara-metade o que precisava para desbloquear o seu coração um ano depois de ter terminado a sua última relação.

"Admito, estou a apaixonar-me por ti. Então, a única coisa que quero pedir-te é que cuides do meu coração, porque ele não suportaria partir-se novamente", pode ler-se na legenda da imagem, onde Liliana pede ao parceiro "lealdade, respeito e amor".

Leia Também: Ex-Love On top exibe resultado de cirurgia estética e diz: "Foi horrível"