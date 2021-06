Seis meses após o polémico fim de noivado com Bruno Khalifa, Liliana Rodrigues tem novo amor... ou neste caso, um amor antigo ao qual resolveu dar uma segunda oportunidade.

A ex-concorrente de 'Love On Top' partilhou um vídeo no jacuzzi com João Matos e ainda deixou um recado a quem a critica por ter encontrado namorado pouco tempo após a separação.

"Estive seis meses sem ter ninguém, quatro meses sem ter qualquer tipo de envolvência com homem nenhum. E mesmo que tivesse 'namorado novo', fosse o tempo que fosse, estou com quem quiser, passado o tempo que quiser. No dia em que pagarem as minhas contas podem opinar, até lá lavem as vossas bocas sujas", atirou, passando a esclarecer quem é o seu novo amor.

"É meu ‘ex’ de há três anos e a vida simplesmente encarregou-se de nos voltar a colocar no caminho um do outro. Portanto, não é namorado novo, é bem antigo já", brincou.

Por fim, o recado aos haters que a causavam de andar com um homem rico para pagar as suas contas: "Está apresentado o velho que me anda a bancar".

