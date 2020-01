Liliana Oliveira fez uma publicação na passada semana na qual abriu o coração para falar abertamente sobre a relação conturbada com o ex-namorado, Mário Gonçalves, e da forma como esta interferiu na sua participação em 'Casados à Primeira Vista'. Despida de preconceitos, assumiu que voltou para o antigo companheiro durante a experiência e que a reconciliação a fez dar um passo atrás com Pedro Pé-Curto, com quem subiu ao altar.

Declarações que, alegadamente, Mário Gonçalves desmentiu e que mereceram uma nova resposta de Liliana nas redes sociais.

"Após o Mário vir desmentir-me, apraz-me dizer que ele sabe tal e qual as coisas se viveram entre nós de Maio a 02 de Novembro. Mais saliento, que não me preocupa que o Mário diga que eu não tenho carácter nem valores porque eu sei o que fiz e o que fizemos e a mim só me preocupa a situação em que eu expus o Pedro, porque ele sim, foi o maior afectado pelas nossas atitudes", começou por frisar numa publicação feita esta terça-feira.

Liliana continuou, confidenciando ainda que tentou abordar Pedro Pé-Curto para esclarecer as polémicas, mas não obteve resposta. "Se dei a cara e assumi, não foi para criar guerras nem lavar roupa suja mas, sim porque para me libertar disto precisava assumir os meus erros pois não me sentia bem em consciência e também para pedir publicamente desculpa ao Pedro, já que em privado já o tentei fazer mas sem êxito".

O longo texto foi rematado com uma mensagem a Mário Gonçalves, na qual Liliana desmente as acusações que foram levantadas contra si.

"Quanto ao Mário, resta-me dizer: Vais buscar assuntos sobre quem comprou as nossas alianças?! Eu insistia na proximidade? Tu tinhas a chave de casa até dia 2 de Novembro, não precisavas sequer que eu te abrisse a porta! E foste tu que em maio me procuraste e enviaste msg, não eu a ti. Voltaste e não quiseste assumir mas também não foste embora. Mário a verdade é a verdade", rematou.

