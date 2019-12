Foi no passado dia 9 de dezembro que Liliana Filipa deu à luz o segundo filho, Santi Marcel, fruto da relação com Daniel Gregório. Um momento de grande felicidade que foi 'vivido' também nas redes sociais, onde é calorosamente acarinhada pelos fãs.

E foi pela mesma via que esta quarta-feira deixou os mais de 500 mil seguidores impressionados ao mostrar a barriga lisa uma semana após o parto.

Na legenda da publicação, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' revelou os truques para ter regressado rapidamente à boa forma física.

"As peles são sempre diferentes e a minha tem pouca tendência a fazer estrias mas mesmo assim todos os dias de manhã e á noite coloquei e coloco ainda, óleo hidratante e creme gordo. Coloco no peito, barriga, anca e glúteos, porque todas estas zonas sofrem alterações. Tenho utilizado também uma cinta para me sentir mais confortável. Em breve faço um post para vos falar sobre isso. Acho muito importante que, apesar de sermos mamãs, continuemos a cuidar e dar importância ao nosso corpo para mais tarde não nos arrependermos", explicou.

Vale referir que além de Santi Marcel, Liliana é ainda mãe de Ariel, de um ano.

