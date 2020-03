Preocupada com a propagação do coronavírus em Portugal, Liliana Filipa fez uso das redes sociais para apelar aos fãs para que protejam as suas famílias.

A mensagem consta na legenda de uma fotografia na qual aparece com o namorado, Daniel Gregório, e os filhos, Ariel e Santi Marcel.

"Protejam a vossa família. Quem poder trabalhar a partir de casa, fique em casa. Acredito que rapidamente os estabelecimentos com maiores aglomerados de pessoas também vão tomar as medidas certas. Enquanto isso, quem continua a trabalhar, tenham cuidado com a higiene das mãos e rosto", lê-se.

