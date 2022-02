Foi este domingo, 20 de fevereiro, precisamente uma semana depois da expulsão de Bruno de Carvalho, que Liliana Almeida saiu do 'Big Brother Famosos'.

Os telespectadores decidiram expulsar a cantora, com 82% dos votos, e esta foi a última saída da casa mais vigiada do país. Já são conhecidos os cinco finalistas: Catarina Siqueira, Marta Gil, Jorge Guerreiro, Jardel e Kasha.

De referir ainda que vencedor desta edição será conhecido no próximo sábado, 26 de fevereiro, isto porque no domingo começa uma nova edição do programa, como Cristina Ferreira anunciou nesta mais recente gala.

Já na chegada ao estúdio junto de Cristina Ferreira, Liliana Almeida confessou que "já estava à espera" de ser expulsa". "As pessoas esperavam ver a princesa sair no cavalo branco com o seu príncipe", disse, referindo que "não mudava" a decisão de ter ficado no programa depois da saída de Bruno de Carvalho.

"Por enquanto ainda não quero [saber de tudo o que se disse e do que aconteceu]. Por enquanto quero só sentir o momento, estar aqui", acrescentou, referindo que "gostava" que Bruno de Carvalho estivesse no estúdio para a receber, reconhecendo também que a sua ausência se deverá "devido a todo o processo que se passou".

De recordar que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma denúncia ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" de Bruno de Carvalho para com Liliana Almeida. A cantora defendeu desde sempre que nunca houve nenhum "comportamento ameaçador".

Liliana Almeida diz que "quer muito" encontrar-se com o ex-presidente do Sporting, partilhando que o que mais gostou de Bruno de Carvalho foi "a loucura dele, o fazer sentir-lhe que o amor pode ser ainda aquela coisa meio adolescente. Já não sentia há muito tempo isso".

