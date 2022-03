Liliana Campos viajou até Veneza, Itália, cidade onde viveu uma experiência no mínimo marcante, conforme revelou numa publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Quando fui surpreendida com esta viagem a Veneza, nem me lembrei do Carnaval. Mas de repente estava no meio de um dos Carnavais mais emblemáticos do mundo", começou por dizer.

"Se já achava a cidade misteriosa, senti que esse mistério se adensa ainda mais nesta época. Assim como percebi pelos gestos e pelos olhares que existe uma forte conotação não só sensual, mas também sexual entre aqueles que, percebemos de imediato, levam esta brincadeira, muito a sério", nota ainda.

"Ficou a faltar-me um baile. Daqueles bem tradicionais. Como os que vemos nos filmes. Enfim... Lá terei que voltar mais uma vez", termina.

Veja as fotografias partilhadas pela apresentadora na galeria.

