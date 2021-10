Liliana Campos resolveu "andar para trás no tempo" e recordar um dos primeiros programas que apresentou no canal SIC Mulher.

A comunicadora lembrou 'Corte i Costura', formato que faz parte de "uma época onde profissionalmente" foi "muito feliz".

"Tenho poucas fotografias, mas foram mais de 30, ou talvez de 40, os convidados que entrevistei no 'Corte i Costura'", recorda Liliana ao partilhar um conjunto de imagens com algumas das caras conhecidas que abrilhantaram o programa.

'Corte i Costura' era "um programa de conversa sobre moda e todas as modas do convidado, que além da entrevista fazia um vídeoclip com as tendências da estação".

