Liliana Campos assinalou o Dia Mundial da Menopausa, a 18 de outubro, com uma publicação onde relatou a sua experiência com a menopausa precoce que lhe foi diagnosticada aos 43 anos.

O desabafo da apresentadora, atualmente com 50 anos, tinha como objetivo ajudar todas as mulheres que estão a passar por este delicado processo, porém nem todas as reações à publicação foram positivas.

Algumas seguidores resolveram reparar apenas nas imagens que Liliana usou para ilustrar as suas palavras e fazer duras críticas às suas pernas. Ao ler os maldosos comentários de que foi alvo, Liliana recorreu novamente à sua conta de Instagram para reagir.

"Agora para as seguidoras mais curiosas. Como é óbvio não fui para uma produção destas com pelos nas pernas. E sim, tenho muito má circulação de sangue, mas o que veem não são varizes. As minhas são internas. O que veem são muitas sombras e fotografias que não foram trabalhadas, ou seja, não têm Photoshop, nem para iluminar as sombras causadas pela iluminação", começa por esclarecer.

A anfitriã de 'Passadeira Vermelha' mostrou depois as mesmas fotografias já editadas.

"Infelizmente a minha pele nem na cara, nem no corpo, é assim tão perfeita, mas graças a Deus também não é como a descreveram", afiança

"Isso não é de todo o mais importante, mas também não é simpático ler o que li", termina, na esperança de ter esclarecido "quem ficou chocado" e resolveu deixa-la a ela chocada "com comentários sem sentido".

Eis abaixo a publicação que deu origem à polémica:

