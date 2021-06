Liliana Campos surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma carinhosa memória vivida junto da sobrinha.

"Lembro-me tão bem deste dia. É como se fosse hoje. Mas não deixa de ser uma enorme viagem no tempo. Domingo, na Praia das Bicas, no Meco. Quem conhece, sabe bem o que se sobe e o que se desce para chegar à praia, mais ainda com a logística toda para passar o dia, com uma criança, ainda muito bebé", recordou.

"A Carolina tinha três anos. Fazia quatro em agosto. Era muito mimalha e muito mimada. Todos contribuímos para isso. Eu, imenso!!! E o facto de ter ficado com a avó e a tia avó até aos cinco anos, pior ainda", acrescentou.

"Mas se sempre achei que o mimo nunca é demais, hoje quando olho para ela, tenho a certeza. Sempre foi muito bem educada, querida, carinhosa com todos, para além de ser uma miúda sensível e preocupada com o próximo", continuou.

Uma publicação que serviu também para deixar um conselho aos seguidores. "Por isso, estraguem as vossas crianças com todo o mimo do mundo, porque o tempo passa tão depressa que de um momento para o outro, voam. Mas que voem cheios de amor".

Cheia de saudades "desta fase", não deixou de destacar: "Vieram e continuam a vir outras fases, igualmente gratificantes, mas aqui enchia-a de beijinhos a toda a hora e a Carolina a mim".

"Hoje está na universidade, para o ano termina o curso e provavelmente vai tirar o mestrado. Tudo escolhas dela, porque é uma óptima aluna e adora estudar. É uma privilegiada porque pode continuar a fazer o que gosta. E eu sou mesmo muito feliz e grata que assim seja", rematou.

