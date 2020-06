Foi no dia 13 de junho de 2016 que Liliana Campos e Rodrigo Herédia deram o nó. Este sábado, precisamente quatro anos depois, a apresentadora fez questão de recordar o momento no Instagram, onde partilhou algumas fotografias do grande dia.

"Foi o dia mais Feliz da minha Vida. Disseste-me que para ti também. Uma cerimónia muito nossa, muito emotiva, muito bonita. Entre uma tempestade tropical e outra, o Rei Sol apareceu durante duas horas, para também ele nos abençoar e deixar acontecer. O meu vestido já era usado, não levei nada emprestado, nem azul. Fui eu que me maquilhei e penteei, mas a Felicidade que irradiava fez-me sentir a noiva mais bonita do Mundo", começou por escrever na legenda de algumas imagens que foram tiradas no dia do casamento, recordando de seguida que "estava nervosa".

"Aliás, estávamos... A emoção do momento, o nó na garganta e as lágrimas nos olhos fizeram com qua a minha voz mal se ouvisse na altura de dizer que era um Amor para a Vida toda. Tu sorrias para disfarçar a emoção que se apoderou de ti, mas o teu tremelicar não deixava. Meio envergonhado, meio vaidoso, ouviste dizer que tinha sido uma das cerimónias mais bonitas e emotivas que por ali se realizou. Logo ali que todos os dias, pessoas de todo o Mundo fazem juras de Amor Eterno", acrescentou. Recorde-se que a apresentadora casou-se nas Maldivas.

"Fomos abençoados pelos Deuses da Ilha, pelo meu Santo António, e pela tempestade. Tempestade que chegou exatamente à hora marcada. Quem olha para estas fotografias não imagina... de repente, o céu ficou negro, o cenário idílico desapareceu, o jantar das 1001 noites com as 1001 velas não aconteceu, mas nada disso teve importância. Naquele dia nada mais no mundo interessava, só mós! E nós somos os dois, mas também é cada um com a sua forma de ser e de estar", destacou.

