Os últimos dias foram particularmente difíceis para Liliana Campos. A apresentadora da SIC esteve com uma infeção respiratória, conforme referiu numa recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Nos últimos 15 dias estive com uma infeção respiratória, e apesar de ter ido trabalhar, não foi nada fácil", começa por referir.

"Por isso quero agradecer-lhe, primeiro que tudo a si, que mostrou uma enorme preocupação comigo, que percebeu que eu não estava tão bem, porque me conhece e não ficou a pensar que andava de mau humor com tudo e com todos, mas sim mais debilitada", notou, dirigindo-se aos espectadores.

A comunicadora garantiu que "já está bem": "Consigo respirar fundo sem ter um ataque de tosse, daqueles que me deixava completamente exausta", completa.

Por fim, a apresentadora aconselhou os seguidores a protegerem-se das mudanças de temperatura, mas sem deixar de aproveitar o melhor da vida.

Leia Também: "Passei grande parte do dia a responder a mensagens privadas e íntimas"