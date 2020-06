Entre comoventes homenagens e o regresso ao passado com memórias felizes, as homenagens a Pedro Lima nas redes sociais não param.

O ator morreu este sábado, dia 20, aos 49 anos, e deixou centenas de rostos conhecidos de luto.

É recordado pelos amigos e personalidades do meio artístico como "um dos melhores do país". Naquilo que fazia, mas sobretudo na vida.

"Querido Pedro. Não sei o que dizer. Apetece-me dizer, obrigada. Somos todos uns sortudos, os que nos cruzámos contigo. Como te disse várias vezes. És bonito. És dos bons... Onde quer que estejas, brilha! Até um destes dias. O meu coração está com a tua linda família", lamentou Sofia Ribeiro.

"Dizer o quê? Não há palavras que expliquem, consolem ou façam sentido. O meu coração está com a doce e Anna e com os filhos. Que os seus caminhos se iluminem. Até um dia Pedro. A tua bondade fica a fazer falta neste mundo", foram as palavras de Ana Marques.

Liliana Campos, amiga de longa data de Pedro Lima, mostrou-se sem palavras para a trsite notícia. "Descansa em paz meu querido, meu compadre, meu amigo para sempre".

Ao tributo da apresentadora, junta-se o do seu marido, Rodrigo Herédia, amigo e companheiro de ondas de Pedro Lima. "Hoje o meu grande amigo 'capitão', companheiro de surf, de conversas, e o melhor pai e marido do mundo partiu. Foste em busca das ondas perfeitas que todas as manhãs tentávamos encontrar. Ainda não eram 8 da manhã e já telefonávamos um ao outro para combinar o local!!!! Sei que foste para um lugar onde as ondas são perfeitas, e não as apanhes todas, guarda umas para mim quando nos encontrarmos outra vez! Deste-me um murro no estômago e deixas uma enorme saudade".

"[...] Porque o Pedro era mesmo (como o Pipo, como a Zézinha...) do melhor que a raça humana tinha por cá - ele era o cavalheiro, o íntegro, o educado, o simples, o dedicado, o generoso, o cuidador, o que marcava almoçaradas para o pessoal estar junto, o que amava perdidamente a família... não percebo! A força dos abraços do Pedro vinha sempre carregada de afecto.. É isso, nele o afecto era instintivo! Somos muitos os que vamos sentir a falta desse sorriso sincero", escreveu José Raposo.

"Porra Pedro... Que dia tão tão triste. Lembro-me de ti sempre com um sorriso, com carinho e leveza. Um puto grande.Vais fazer muita falta. Que ano, este... que conjuntura", lamentou Joana Solnado.

Pimpinha Jardim recordou uma memória de Pedro Lima no seu casamento, destacando as suas qualidades como ser humano. "Esta foi tirada no meu casamento! Lembro-me que foste dos últimos a sair como fazem os bons amigos! Lembro-me da tua boa disposição, da tua gargalhada contagiante, e do amor que sempre demonstraste ter pela tua família e é sempre assim que nos vamos lembrar de ti. Um bom amigo, um bom Pai de família e um bom profissional. Vais deixar saudades".

"Dia tão triste este... estou em choque... Sempre generoso, companheiro e bem disposto. Grande papelão este Tristão do 'Espírito Indomável'! Tinhas tanto mais para dar, Pedro... Um grande abraço de luz e paz companheiro. Os meus sinceros sentimentos e força para a tua bonita família", escreveu Tiago Aldeia.

Ana Brito e Cunha recordou uma memória com o ator: "Ai... e agora? Como se faz para aceitar a tua partida Pedrão? Com amor, eu sei, e por ti é muito fácil sentir amor, afeto, amizade companheirismo, verdade... porque tu és tudo isto e a tua família reflete-te tão bem. Rezo para que Nossa Senhora te tenha no Seu colo, e que ajude a Anna e os teus doces filhos e toda a tua doce família. Aqui tínhamos ido promover 'Vizinhos de Cima', tão alegres e tão felizes de estar neste projecto e mais uma vez juntos a trabalhar".

Sónia Tavares escreveu: "Vamos ter saudades te ver na plateia a cantar as nossas canções, sempre, sempre a sorrir. Obrigado por tudo, Pedro e até um dia. Um abraço sentido à família, da equipa The Gift".

Leia Também: O país está inconsolável. Onda de homenagens a Pedro Lima continua

Leia Também: Mundo das artes e da televisão chora a morte de Pedro Lima