Cláudio Ramos foi presenteado com várias mensagens carinhosas neste dia especial. O apresentador da TVI completa 48 anos esta quinta-feira, 11 de novembro, data que foi assinalada no Instagram por vários amigos.

Entre as publicações, destaca-se a mensagem de Liliana Campos. "Há uns meses li um texto que me fez pensar…principalmente em nós. Rescrevi-o para que passasse a ser mesmo nós. Hoje é dia de o partilhar contigo e com o mundo. Aqui vai:

Os amigos são para toda a vida, ainda que não estejam connosco a vida inteira… Amizade não é dependência, submissão. Um não se têm amigos para concordar na íntegra, mas para corrigir os nossos rascunhos como tu já o fizeste por mim, e serenar.

Entre nós a amizade é independência, é respeito… Mais importante: que a proximidade física é a afetiva. Assim como há os amigos imaginários da infância, há os amigos invisíveis da maturidade. Aqueles que não estão perto a toda a hora, mas que estão cá dentro. Tu és um desses. Não de sempre, mas para sempre", disse.

"Parabéns Cláudio!!! Não sei se tens bem a noção do quanto eu gosto de ti, mas eu sei bem do quanto tu gostas de mim", rematou.

