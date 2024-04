Liliana Campos vive dias difíceis. A apresentadora perdeu o tio, de quem era muito próxima, mas decidiu recordá-lo numa carinhosa publicação feita no Instagram, na qual partilhou várias fotografias e um texto onde lembrou a proximidade entre ambos e a importância que este teve durante toda a sua vida.

"Homem bom - é assim que todos os que tiveram o privilégio de conhecer o Tio Júlio, o vão lembrar. Cuidador, brincalhão, perspicaz, inteligente, empreendedor, visionário, entre tantas outras qualidades, deixa uma marca única nos nossos corações", começou por escrever.

"Não sei se alguma vez lhe lhe agradeci o suficiente a preocupação genuína que tinha comigo, nos primeiros tempos, depois de o meu 'ai morrer.

Passava-me a mão pela cabeça e perguntava-me se eu precisava de alguma coisa. Era a única pessoa adulta que me fazia isso, pois sabia as responsabilidades com que eu tinha ficado", continuou, recordando que esse apoio foi muito importante numa fase mais delicada da sua vida.

"Sei que vibrou comigo nas minhas conquistas, e ficou triste por mim nos momentos menos bons. Hoje sou eu que estou muito triste porque o tio Júlio já não está cá. Agora vive no meu coração e nas minhas memórias, assim como no coração de todos aqueles que tocou com a sua bondade", acrescentou ainda a apresentadora.

Veja as fotografias partilhadas pela apresentadora na galeria.

Leia Também: Felipe VI e Letizia no funeral de Fernando Gómez-Acebo, primo do rei