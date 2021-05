Nuno Azinheira decidiu desde há uns meses para cá melhorar a sua saúde. O comunicador adotou um estilo de vida mais saudável, do qual passaram a fazer parte a alimentação equilibrada e o desporto... e os resultados estão á vista.

O comentador do pograma 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras tem perdido bastante peso nos últimos meses, tal como mostram as fotografias que tem vindo a partilhar com os seguidores da sua conta oficial de Instagram.

Quem não ficou indiferente à luta diária do colega e amigo com vista à perda de peso foi Liliana Campos.

"Estou muito orgulhosa por ver os resultados obtidos pelo Nuno Azinheira nesta sua luta contra o peso. Uma luta diária e difícil, mas a motivação do Nuno é inspiradora. Vai, Nuno", declara a apresentadora de 'Passadeira Vermelha' ao partilhar uma fotografia ao lado do comentador.

Veja na galeria esta e outras fotografias que mostram a transformação de Nuno Azinheira.

