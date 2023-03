Liliana Aguiar começou o domingo a contar que o filho mais velho, Miguel, iria desfilar pela primeira vez na ModaLisboa. No entanto, o dia não correu como esperado.

Logo pela manhã, a celebridade viu o seu carro avariar. "Hoje, estou a viver um domingo diferente. De manhã o meu carro avariou. Estava com os bebés, simplesmente deixou de andar, entre o stress de chamar reboque, acalmar crianças, lá consegui encontrar um anjo que para além de motorista do reboque me ajudou em toda a logística. Agora, neste exato momento vem a parte boa. Vesti-me a rigor para ir á ModaLisboa ver o meu filhote, Miguel Tavares, desfilar para o meu preferido Nuno Gama. Nada na vida é ao acaso. Sou capaz de fazer tudo e sempre a sorrir", escreveu no Instagram.

Mas quando achava que o dia ia melhor, afinal, tudo piorou. Liliana Aguiar tentou alugar um veículo, mas todo este processo foi muito longo e fez com que não conseguisse marcar presença no desfile do filho.

Durante todo o dia, Liliana Aguiar foi partilhando relatos nas stories da sua página de Instagram, tendo confessado que acabou mesmo por chorar. "Isto é mesmo daquele mau-olhado forte. Potente", disse.

"Acho que o desfile já começou e eu não vou ver o meu filho desfilar, que é a primeira vez na ModaLisboa. Vesti-me maquilhei-me, estou na rua desde as 16h e com esta seguradora para no fim serem quase 20h e e eu nem sequer consegui ver o meu filho. É muito triste. Até estou tonta", acrescentou.

Já a caminho do evento, contou que lhe tinham ligado a dizer que o desfile que contava com a presença do filho já tinha terminado. "A estreia do meu filho na ModaLisboa e eu ainda no Uber e não consegui ver, com muita pena minha. Estou mesmo triste porque estou nisto desde as 16h. É mesmo muito triste", desabafou.

Já após chegar ao evento, Liliana Aguiar admitiu que esteve a "chorar". Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: Discurso de Liliana Aguiar: "Adorei ter perdido a virgindade desta forma"