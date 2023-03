Liliana Aguiar vive uma fase particularmente desafiante. A celebridade separou-se recentemente do marido Francisco Nunes, contra quem terá apresentado uma queixa de violência doméstica. No entanto, a celebridade tem contado com o apoio de vários amigos e foi entre as pessoas que lhe são mais próximas que celebrou o seu 43.º aniversário.

Durante os festejos, Liliana Aguiar acabou por fazer um discurso e o momento ficou gravado.

"Quero agradecer a vossa presença aqui. Já não faço festa de aniversário cá há muito anos por opção. [...] Este ano decidi que tinha de fazer cá. Os meus pequenotes não estão presentes devido à hora, lógico, já estão a contar carneirinhos há muito tempo. Está cá o meu filhote [Miguel, filho mais velho, de 17 anos], este homem", começou por dizer.

"Diverti-me imenso, já não saía há muito tempo, já não tinha um jantar assim há mais de cinco anos, portanto, estou virgem nestas coisas. Adorei ter perdido a virgindade desta forma, muito obrigada a todos. Estou mesmo muito feliz", acrescentou.

"Vou-me dedicar a esta vida que é ótima, na companhia de amigos", pode ainda ouvir-se, com Liliana Aguiar a mostrar-se com um rasgado sorriso no rosto.

Veja este momento no vídeo da galeria.

