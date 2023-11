Liliana Aguiar fez questão de assinalar na sua página de Instagram o aniversário do marido, Francisco Nunes, que celebra 45 anos.

Junto de um vídeo onde a família comemora este dia especial, a celebridade escreveu: "O puto faz 45 anos… Um aniversário cheio de amor, simplicidade e alegria. Que a vida nos sorria sempre com Deus a cuidar de nós e da nossa família. Esposa feliz, vida feliz. Amo-te".

No vídeo podemos ver Liliana Aguiar junto de Francisco Nunes, do filho de ambos, Santiago, e ainda do pequeno Salvador, que nasceu da relação passada de Liliana Aguiar com José Carlos Pereira. De recordar que o casal e as duas crianças estão atualmente a viver no Dubai.

O próprio aniversariante também assinalou a data na mesma rede social, tendo dedicado algumas palavras de carinho à mulher, Liliana Aguiar.

"45 anos de vida, e que vida! Foi perfeita? Não, mas é inigualável. Obrigado a todos pelas mensagens de aniversário! Obrigado à minha mulher pela coragem de vir comigo para o Dubai em busca de uma vida melhor para a nossa família".

