Liliana Aguiar recorreu às stories da sua página de Instagram para responder a uma pergunta que, segundo a própria, é lhe feita com frequência: afinal, como lidar com os enteados/enteadas?

"É óbvio que na parte inicial do relacionamento é muito estranho, porque estamos a habituarmo-nos aos filhos de outra pessoa, então há uma certa dificuldade que eu acho que é normal", começa por dizer.

No entanto, na sua opinião, tudo depende de um "processo de aprendizagem", uma vez que os enteados têm de aprender novas "regras" e "hábitos".

"Os filhos têm sempre de ver no casal o líder, mesmo que esse filho não seja fruto desse relacionamento. Ele terá de ver o padrasto ou a madrasta como o líder da casa, os dois são sempre aqueles que mandam", sublinhou, notando que "os filhos nunca podem mandar".

Desta forma, Liliana acredita que é importante haver esta união, tendo em conta que as crianças podem ouvir "historinhas" das mães e dos pais que podem originar um desiquilíbrio na relação. "Se o casal estiver unido não será afetado", sublinha.

Vale notar que Liliana é mãe de Miguel, fruto do relacionamento com António Miguel Tavares, de Salvador, da relação de José Carlos Pereira e de Santiago, que nasceu do casamento atual com Francisco Nunes.

Atualmente, a personalidade encontra-se a viver no Dubai, para onde se mudou em busca de novas oportunidades profissionais.

Leia Também: Francisco Nunes está a "reconstruir" família com Liliana Aguiar, assume