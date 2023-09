Foi novamente através da sua página de Instagram que Lili Caneças contou que esta quinta-feira foi dia de mais um treino.

A celebridade publicou uma nova fotografia, captada no ginásio, falando da sua rotina e mostrando-se orgulhosa dos resultados.

"Três vezes por semana faço duas horas de exercício físico. Fundamental para a minha saúde mental e no final alongamentos com o meu PT. Já viram a minha flexibilidade? O meu corpo ainda não me deu sinal nenhum de abrandar. Sorte a minha", disse na legenda da fotografia.

