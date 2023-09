Lili Caneças não deixou de falar sobre o seu coração quando questionada pelo repórter Hugo Mendes do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

A celebridade destacou que "gosta de estar sozinha, com a sua companhia". "É verdade, porque senão, como devem calcular, já teria alguém na minha vida, nem que seja só para dizer 'ai eu ando com a Lili Caneças'. Havia muita gente que gostava de o fazer", destacou, não deixando de confessar, ainda assim, que "gostava de ter alguém".

"Nesta altura do campeonato, acho que gostava de ter alguém. Não uma coisa muito séria, mas uma coisa 'light', uma coisa ligeira, uma coisa que me desse prazer e nada mais do que prazer", acrescentou.

Questionada sobre que requisitos essa pessoa deveria ter, respondeu: "Tem que ser muito bonito - eu só gosto de gente bonita -, tem que ser alto, moreno, como eram os italianos há 50 anos. [...] Os portugueses são lindos, portanto, um português lindo".

