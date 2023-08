Esta quinta-feira, 17 de agosto, Robert De Niro, um dos mais reconhecidos nomes no mundo do cinema, completou 80 anos. A data não foi esquecida por Lili Caneças, que relembrou um encontro com o ator numa partilha na sua página de Instagram.

"Um dos maiores atores de todos os tempos fez 80 anos. Não perdi um filme dele, continua fantástico e com uma sabedoria e filosofia de vida, resultado do seu talento, bom gosto, profissionalismo e amor pelo cinema!", nota na publicação.

"Feliz aniversário. Obrigada pelo prazer que nos proporcionou através dos seus filmes. A idade é apenas um número", completa.

Vale notar que este tem sido um ano 'agridoce' para o artista. Se por um lado viveu uma enorme alegria ao ter sido pai novamente, após o nascimento da pequena Gia Virginia, em abril, fruto do relacionamento com Tiffany Chen, por outro passou pela dor do luto com a morte de um dos netos, Leandro Rodríguez, de 19 anos.

