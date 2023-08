As suspeitas em torno da causa da morte de Leandro Rodríguez confirmam-se. O neto de Robert De Niro faleceu devido a uma overdose acidental.

De acordo com a autópsia divulgada esta terça-feira, dia 8 de agosto, o jovem de 19 anos não resistiu aos "efeitos tóxicos" de diversas substâncias, incluindo fentanil, como já havia dito a mãe, Drena De Niro.

Poucos dias após a morte de Leandro, a filha de Robert De Niro partilhou um texto no qual, com indignação, criticava as pessoas que venderam ao jovem as pastilhas em causa.

Vale lembrar que Leandro Rodríguez foi encontrado morto em casa no passado dia 2 de julho.