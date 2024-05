Logo no início do programa 'Dois às 10', da TVI, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conversaram com Joana Barrios, que foi preparar uma refeição.

A dada altura, o apresentador disse: "Vocês importam-se que eu vá fazer chichi mas venho daqui a bocado?".

"Não, não vais. Não se pode abandonar o local de trabalho. O local de trabalho abandona-se na pausa e a pausa está estabelecida só daqui a uns instantes", respondeu Cristina Ferreira, na brincadeira.

"Mas é que a cinta do microfone está mesmo em cima da bexiga, eu podia fazer chichi pelas pernas abaixo. Com licença, é muito rápido. Eu já venho. Sou muito rápido", acrescentou Cláudio Ramos, tendo depois saído do direto.

Pouco tempo depois, o apresentador apareceu atrás do cenário para pregar um susto a Cristina Ferreira. Uma vingança, pois Cristina tinha pregado um susto a Cláudio Ramos esta terça-feira, dia 30 de abril. Veja no vídeo abaixo:

Leia Também: O momento em que Cláudio Ramos deixa todos às gargalhadas