Lili Caneças foi uma das figuras públicas que não perdeu a missa com o Papa no último dia da Jornada Mundial da Juventude. Após o evento religioso terminar, a socialite decidiu mostrar o seu lado mais prático e descontraído no Instagram, mostrando-se "sentada no chão" enquanto aguardava a chegada de um transporte.

"Esperámos horas pelos autocarros, um calor insuportável, mas como somos muito práticos, resolvemos a situação procurámos uma sombra, sempre com um sorriso", escreveu na legenda de um vídeo que partilhou no Instagram.

Numa outra partilha, Lili já tinha referido que sofrera uma subida de tensão: "Tive uma subida de tensão. Se não morrer, regresso a casa"

