Lili Caneças recorreu à sua página de Instagram para recordar com carinho uma pessoa que teve um papel muito especial na sua vida: Emídio Rangel.

O jornalista, que fundou a TSF e foi o primeiro diretor de informação e programas da SIC, morreu em agosto de 2014.

"Foi este homem, que me fez uma proposta impossível de recusar que me levou para a SIC em 2001, onde tinha champanhe, o meu cabeleireiro Gianni, motorista e dois seguranças... Emídio Rangel, RIP", escreveu a celebridade na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado do jornalista.

