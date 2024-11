À semelhança do que Cláudio Ramos e Fanny Rodrigues fizeram, também Lili Caneças assinalou na sua página de Instagram o Dia Mundial da Televisão, que hoje, 21 de novembro, se celebra.

A conhecida socialite, de 80 anos, deixou a seguinte mensagem:

"Aqui fica um desejo de se fazer entretenimento de qualidade sem preocupação com as audiências, e agradecer à TVI a estação para a qual trabalhei mais tempo as alegrias que me deu, comecei na 'Quinta das Celebridades', 'Você na TV' e 'Em Família'… felicidades e muito sucesso".

