Lili Caneças está em casa a cumprir o confinamento obrigatório e por isso com tempo para voltar às suas memórias. "[...] Partilho com vocês algumas fotos divertidas, para desgraça já basta esta pandemia, cada vez com mais mortes e agora amigos e conhecidos todos os dias", anuncia Lili, que hoje decidiu recordar um "namorado louco" que a fez embarcar para o Brasil.

"Tive um namorado muito louco que viveu em todo o mundo, mas algum tempo no Rio. O meu filho estava a estudar em LA, a minha filha em Londres... e eu fui ter com ele ao Rio. Foram 5 anos de paixão", recorda, juntando às suas palavras um conjunto de fotografias da época.

"Tirámos a carta de ultraleve, todos dias voávamos sobre o Rio. Podíamos beijar o Cristo Redentor ou quase tomar banho em Copacabana", pode ainda ler-se na legenda destes tesourinhos de Lili Caneças.

Leia Também: Morreu o casal Rosalina e Francisco Machado. Lili Caneças devastada