Lili Caneças esteve hoje (15) à conversa com Manuel Luís Goucha no programa da TVI 'Você na TV'. A socialite falou essencialmente sobre a sua presença nas redes sociais e do lado mais descontraído que tem vindo a mostrar através destas plataformas.

Esta foi uma ideia que lhe surgiu durante o confinamento que a obrigou a ficar isolada.

Na visão de Lili, a vida tem de ser vivida ao máximo, ainda mais tendo em conta a sua idade mais avançada.

"Nunca tive uma depressão, não sei o que é. Já passei por tudo. Já fiquei sem nada duas vezes. A primeira com o meu divórcio e depois em 2008 com crash da bolsa. Ganhei bastante dinheiro aqui e na SIC também e ficarei sem nada se o banco for à falência", notou.

Mesmo que isso acontecesse, a socialite refere que não tem medo, uma vez que tendo saúde consegue sempre recuperar.

