Lil Wayne revelou em entrevista à Rolling Stone que não se lembra que músicas é que pertencem aos seus álbuns famosos.

"Não me lembro de 'Tha Carter III', 'Tha Carter II', 'Tha Carter One' de 'Tha Carter IV'", admitiu. "Esta é a verdade. Podia mentir, podias perguntar-me sobre esta ou aquela música, eu nem saberia do que estaríamos a falar", confessou, referindo que os seus projetos "não têm nenhum significado" para si, uma vez que não se lembra deles.

O rapper referiu que a sua perda de memória é tão má que nem se lembra quando é que os seus álbuns foram lançados, dando 'Tha Carter III' como exemplo.

"Eu trabalho todos os dias. E vejo isto como parte da minha maldição. Acredito que [Deus] me abençoou com esta mente incrível, mas não me deu uma boa memória para me lembrar dessa m***** incrível", realçou, contando também que "trabalha em várias músicas por dia".