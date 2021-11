Lídia Muñoz voltou a presentear os seus seguidores do Instagram com uma nova fotografia do filho.

A neta de Eunice Muñoz mostrou-se com o filho nos braços momentos após o parto.

A legenda da imagem foi a mesma usada anteriormente pela atriz nas restantes fotos do bebé Amadeo.

"24.10.2021 ou O Princípio do Mundo", escreve Lídia.

Amadeo, recorde-se, resulta da relação entre Lídia e Tiago Durão.

