Foi através da sua página de Instagram que Lídia Muñoz partilhou um pedido de ajuda para encontrar o seu iPhone, que perdeu no Alegro Alfragide.

"Mais do que tudo, tem valor sentimental para mim - estão lá guardados todos os voicemails que a minha avó me deixou e que me têm ajudado nestes últimos meses", explicou, referindo-se a Eunice Muñoz, que morreu em abril.

"Por favor, peço a quem o encontrou que devolva. Não pode fazer nada com ele e para mim é muito importante", realçou.

Na mesma publicação, a atriz referiu ainda que o telemóvel foi localizado pela última vez "em Alcabideche/Amoreira". "Ofereço recompensa", rematou.

Leia Também: Neta de Eunice Muñoz lança apelo após perder recordações da avó