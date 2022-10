Foi há precisamente um ano que Lídia Muñoz viu nascer o primeiro filho, o pequeno Amadeo.

Esta segunda-feira, 24 de outubro, a mamã 'babada' não tardou a destacar a data especial no Instagram, tendo começado por assinalar o aniversário do filho com uma fotografia em que se destaca a presença da falecida avó, Eunice Muñoz.

"Um ano de Amadeo", disse na legenda onde aparece também o companheiro e pai do menino, Tiago Durão.

De seguida, Lídia destacou um retrato do casal com o filho.

Mas não ficou por aqui e voltou a recordar carinhosamente a avó. "'Parece um sonho'. O quê avó? 'Parece um sonho ele estar aqui'. É isso mesmo. O Amadeo é o nosso sonho", lembrou.

