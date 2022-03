Desde que foi mãe pela primeira vez que Lídia Muñoz tem partilhado na sua página de Instagram algumas fotografias do filho, o pequeno Amadeo.

Ainda esta quinta-feira, 24 de março, o menino celebra cinco meses de vida, um dia especial que mereceu uma carinhosa publicação na rede social.

"[...] Há cinco meses que os beijinhos são todos dele e eu não me importo", escreveu ao mostrar uma fotografia do bebé com a avó de Lídia, a atriz Eunice Muñoz.

