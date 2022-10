Lídia Muñoz prestou uma emotiva homenagem à avó, Eunice Muñoz, durante a gala dos Globos de Ouro que decorreu na noite de domingo, 2 de outubro.

Após subir ao palco para declamar o poema 'Eunice', Lídia recorreu à sua página de Instagram para falar deste momento especial.

"Foi um dia especial porque pude homenagear mais uma vez a mulher da minha vida. Meu amor que me faz falta a todas as horas, minutos e segundos da minha vida. Avó, mãe, companheira, melhor amiga", começou por escrever.

"Espero que continues com o mesmo orgulho em mim aí de cima porque é bem difícil continuar a fazer isto sem ti", acrescentou, deixando um agradecimento a Nuno Feist por a ter acompanhado ao piano com música do espetáculo 'A Margem do Tempo', de Lídia e Eunice.

Por fim, agradeceu também a Daniel Oliveira pelo convite.