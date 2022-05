Tudo aponta para que Aliana Mawla tenha conquistado um lugar no coração de Liam Payne.

O cantor, de 28 anos, foi visto a sair novamente com a modelo, de 24, esta terça-feira. Imagens que chegam depois da foto polémica que foi comentada pela 'ex' de Liam, Maya Henry.

Esta semana, além da notícia do fim da sua relação com o ex-One Direction, Maya Henry também se pronunciou sobre uma fotografia que estava a circular nas redes sociais e que levaram os internautas a acreditar que eram o agora ex-noivos. No entanto, segundo Maya, a mulher que aparece na fotografia não é ela.

De acordo com o Page Six, a pessoa que está abraçada a Liam na 'polémica' imagem é Aliana Mawla.

E depois de toda a agitação, Aliana e o cantor foram vistos juntos no aeroporto de Heathrow, em Londres.

Leia Também: Maya Henry comenta fotografia de Liam Payne com outra mulher