No início desta semana, uma página de fãs de Liam Payne publicou uma fotografia onde o cantor aparece ao lado de uma mulher, que os internautas acreditavam ser Maya Henry.

No entanto, a jovem quebrou o silêncio e revelou que não é a pessoa que está na imagem junto do artista.

"Amo muito todos os fãs mas, por favor, parem de me enviar estas fotos [do Liam] enrolado com outra mulher", disse Maya. "Esta não sou eu e já é difícil saber que isto aconteceu sem ver. Chega", acrescentou.

© Instagram

De recordar que, entretanto, foi confirmado à People que o noivado de Maya e Liam chegou ao fim.

