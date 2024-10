As homenagens a Liam Payne não param. Agora foi a vez de Aliana Mawla, uma ex-namorada do cantor, prestar as suas condolências.

A modelo, que namorou com Payne em 2022 após a sua separação com Maya Henry, publicou duas histórias no seu Instagram.

"Sinto muito que isto te tenha acontecido", escreveu Mawla numa foto em que Payne aparece na bancada de um espetáculo. "Vou sempre amar-te e sentir a tua falta".

Numa outra história, a modelo publicou uma imagem onde podemos ver a sua mão no meio das mãos entrelaçadas do artista. "Descansa no paraíso", escreveu.

© Instagram - Aliana Mawla

A 16 de outubro, Payne sofreu uma queda fatal do terceiro andar do hotel no qual estava hospedado, na Argentina. O chefe dos serviços de emergência de Buenos Aires, Alberto Crescenti, forneceu informações adicionais sobre a queda de Liam, observando que os ferimentos do cantor eram tão graves que os socorristas não conseguiram tratá-los ao chegar ao local.

