Liam Payne e Maya Henry decidiram seguir caminhos opostos depois de seis meses de namoro. Como nota a imprensa internacional, o ex-integrante dos One Direction está novamente solteiro.

A última vez que fizeram uma aparição pública em conjunto foi em dezembro e pensa-se que nos últimos tempos a agenda preenchida do cantor tenha causado alguns problemas na relação.

"Ele tem vindo a contar às pessoas que está solteiro e agora está com os olhos no futuro", disse uma fonte ao The Sun.

Apesar do relacionamento ter sido tornado público, o cantor prefere manter a discrição quanto ao término, pelo que ainda não confirmou nem desmentiu as notícias.

