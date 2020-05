Lewis Capaldi diz que não pode ir às compras ao supermercado por causa das pessoas estarem sempre a pedir para tirar uma selfie.

O artista, de 23 anos, queixa-se de ser impossível sair de casa para comprar bens essenciais durante a pandemia da Covid-19, uma vez que os fãs estão sempre a pedir para tirar uma fotografia consigo, ignorando as medidas de proteção, como o distanciamento social.

"Estou sempre preocupado numa ida a uma loja e alguém perguntar: 'posso tirar uma foto?'. Eu fico do género: 'tu tens de estar a dois metros de distância'", partilhou o jovem cantor.

Por não querer colocar as pessoas em risco ou ser "aquela pessoa" que quebra a medida de distância social, o artista tem pedido ao pai para ser ele a sair e a fazer as compras. "Como não quero ser essa pessoa, o meu pai está a fazer as compras", explicou ao The Sun.