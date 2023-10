Esta quinta-feira celebrou-se o dia da Festa Nacional em Espanha, uma data na qual o rei, a rainha e a princesa das Astúrias assistiram ao desfile militar, presidindo posteriormente à receção no Salão do Trono do Palácio Real de Madrid.

A grande ausente foi, como já se esperava, a infanta Sofia. A filha mais nova de Felipe VI e Letizia encontra-se no País de Gales a estudar, pelo que não pôde estar presente. O mesmo aconteceu com Leonor, quando estudou na mesma instituição, em 2021 e 2022, o que a obrigou a ausentar-se das comemorações.

Então, quando regressa Sofia? Se nos anos em que esteve em Gales Leonor voltou a Espanha para presidir aos Prémios Princesa das Astúrias, que são entregues pela sua fundação, não seria tão claro que Sofia fizesse o mesmo este ano, uma vez que não lhe cabe discursar nem tem nenhum papel de especial destaque no evento.

Porém, foi Letizia quem desfez as dúvidas esta quinta-feira. Durante a receção, a princesa herdeira não falou muito, tendo referido apenas alguns aspetos da sua vida na Academia Militar de Saragoça, como o facto de o despertar ser às seis da manhã e a dureza do treino, ainda que exista muito companheirismo. A sua próxima aparição pública será já no próximo dia 20 deste mês, nos Prémios Princesa das Astúrias e foi Letizia quem interveio para confirmar que Sofia irá acompanhar a irmã neste momento especial.

